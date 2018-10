Parkeergarage Lochtenburg Schijndel beklad

Wollerich stijgt naar 48 in de Lekker 500

12:02 OSS/DEN BOSCH - Een plaatsje lager dan vorig jaar, maar toch scoort restaurant Cordial in Oss met een 16e plaats nog het best in deze regio op de Lekker 500. Deze prestigieuze lijst van beste restaurants in Nederland telt dit jaar maar liefst 97 nieuwe binnenkomers. Op 81 is dat onder meer etablissement Noble in Den Bosch.