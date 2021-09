Parkeren straks alleen voor Feestspecialist XXL

We proberen het ook in Boxtel, in Tilburg is het een succes geworden

Maurice van Hommel uit Boxtel is een bekende ondernemer. Hij heeft sinds een jaar of 25 de vuurwerkwinkel naast Tiga in de Prins Bernhardstraat. Vanaf half oktober kruipt hij in het grote winkelpand van voormalig modehuis Theelen en gaat er De Feestspecialist XXL beginnen. ,,In Centrum-Zuid in Tilburg draaien we al een jaar of tien. Daar is De Feestspecialist een succes. We proberen het nu ook in Boxtel. Met een proeftijd van drie jaar. Kijken of het hier ook goed loopt.”