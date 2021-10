HAAREN - Een varkensbedrijf met een eigen boerderij- of streekwinkel, dat zie je in Brabant wel vaker. Maar er een bereidingskeuken aan toevoegen om tal van vleesproducten van de eigen Yorkshire varkens te maken, dat is uniek. Familie Witlox in Haaren doet dat nu in het Belvershuys.

René en Miriam Witlox zitten in het buitengebied tussen Esch en Haaren en hebben nu een splinternieuwe bereidingskeuken. Die keuken is toegevoegd aan het bedrijf door een deel van de stal om te laten bouwen. Zo’n keuken moet voldoen aan strenge hygiëne-eisen. Van het vlees van de eigen varkens wordt daar procureur, buikspek, ouderwetse Brabantse worst en zelfs plaatham gemaakt, dat is rauwe gerookte Parmaham, maar dan gewoon uit Haaren.

Transparant

Miriam Witlox merkt dat consumenten steeds kritischer kijken naar wat ze eten. ,,Ze willen weten waar hun vlees vandaan komt, hoe het wordt gemaakt en hoe het is bewerkt. Wij zijn een transparant bedrijf en laten dat gewoon zien. In de ‘Kieketon’ kunnen bezoekers vijf films zien over hoe wij in ons bedrijf werken. De varkens hebben leefruimte. Vlees dat bij ons in de winkel ligt heeft geen antibiotica.’’

Welzijn van dieren

Ze vervolgt: ,,De consument kijkt daarnaast naar het welzijn van de dieren, maar ook naar gezond vlees. Door het nu bovendien zelf te bereiden, zetten we nog een extra stap die onze klanten graag zien. Dat geeft vertrouwen. Onze klanten komen vooral uit Boxtel, Esch, Vught, Oisterwijk, Haaren en Helvoirt. Allemaal zo’n beetje om de hoek, dus.”

Open dagen

Vandaag en morgen houdt het Belvershuys van negen tot vijf open dag. ,,Echt binnen in de stal kijken, dat kan gewoonweg niet”, zegt René Witlox. ,,Dan is er kans op besmettingen van dieren. Wij houden de dieren graag gezond om antibioticagebruik te voorkomen. Dat kan niet als er bezoek tussen de dieren loopt. Maar met de films kunnen bezoekers precies zien hoe we te werk gaan.”

Volledig scherm In de Kieketon worden films gedraaid over de werkwijze bij Witlox. © Domien van der Meijden

Het is de laatste jaren een trend aan het worden. Kritische consumenten keren steeds vaker grote supermarkten de rug toe, waar onder meer ‘goedkope plofkip’ en andere producten in de schappen liggen die ze niet meer willen. Of deze consumenten hebben aversie van grote slachthuizen waar dieren niet naar hun zin worden behandeld.

Korrels voor wijboeren

Witlox houdt het kleinschaliger. De dieren gaan naar een kleine slachterij in Heeswijk-Dinther. Het vlees dat terugkomt wordt in Haaren verder uitgebeend en verwerkt. De Haarense varkenshouder werkt bovendien als een heel energiezuinig en duurzaam bedrijf. Van de mest wordt 70 procent omgezet in groene energie door vergisting in een bedrijf in Best. Het restant van de mest wordt verwerkt tot gedroogde mestkorrels met een hoog fosfaatgehalte. Die korrels worden doorverkocht en komen terecht bij Franse wijnboeren voor in de wijngaarden.

Warmte voor biggetjes

De volwassen varkens produceren warmte. Die wordt bij Witlox met speciale vloerslangen opgevangen en daarmee worden de biggenverblijven verwarmd. Zo geven de zeugen hun warmte door aan de biggetjes. De daken van de stallen liggen vol zonnepanelen. Genoeg voor de eigen energievoorziening van het bedrijf. Het overschot gaat naar het elektriciteitsnet. En als klanten dicht bij huis hun vleesproducten kopen, scheelt dat veel vervoersstromen van vlees die van ver weg moeten komen. Veel minder CO2-uitstoot.

Varkens Vandaag

Ingrid van der Sterren van belangenorganisatie Varkens Vandaag vertelt dat de aanpak van familie Witlox uniek is in de regio. ,,Ik ken in Limburg een soortgelijke aanpak. Maar daar slachten ze maar een paar varkens per week. En in Dongen bij Tilburg heeft een varkensboer 22 varkens die zonder antibiotica opgroeien. Die heeft vooral klanten die onder meer resistent zijn geworden voor antibiotica. Witlox doet echt iets unieks. En de verwachting is dat er twee stromingen ontstaan de komende jaren. Boeren die veel groter én duurzamer moeten worden, of boeren die zich onderscheiden zoals Witlox en voor een unieke aanpak kiezen met een kleiner en duurzaam varkensbedrijf. Alles er tussenin krijgt het volgens mij moeilijk.”