Parochies stellen communie voorlopig uit: ‘Niet meer groeien omdat mijn jurk anders te strak zit’

SCHIJNDEL - Isabelle van Heesch (7) zou half mei samen met vriendinnetje Pleun van den Besselaar (8) in Schijndel en ruim dertig andere kinderen haar eerste heilige communie doen. Zou, want de eucharistievieringen en dus ook de eerste communie gaan vanwege het virus voorlopig niet door.

,,Mama vraagt wel eens voor de grap of ik niet meer wil groeien omdat ik, als die corona nog lang duurt, niet meer in mijn witte communiejurk pas. Die jurk met bloemetjes van kant hangt nu maar te hangen in de kast, ja”, aldus Isabelle.

Een regenboog in een plasje van Skittles

Volledig scherm Een regenboog van opgeloste Skittles © Eigen foto ,,Stom”, zegt Pleun krachtig. ,,Onze bijeenkomsten waren heel leuk. We deden leuke spelletjes en maakten dingen zoals een regenboog in een plasje van Skittles. We zongen met het koor en kregen een rondleiding in de kerk. We wilden ook uitnodigingen maken voor het feest na de communie, maar dat hebben we gelukkig nog niet gedaan.”

Quote Misschien kunnen opa en oma straks ook bij de communie zijn Isabelle van Heesch (7 jaar)

,,Straks mogen opa en oma en de rest van de familie er misschien ook bij zijn”, hoopt Isabelle ondertussen. ,,Dat mag nu niet. Na mijn communie is er een groot feest met twee springkussens.”

Tandjes terug voor de communiefoto

Pleun ziet ook een groot voordeel van het uitstel: ,,In september heb ik misschien mijn tanden terug voor de communiefoto. Er zijn namelijk wat melktanden uitgevallen. Er komt er nu eindelijk weer eentje te voorschijn. Gelukkig zijn de kappers straks ook weer open voor de mooie haren.”

Het bisdom in Breda adviseerde haar parochies om de eerste communie en het heilig vormsel naar volgend jaar uit te stellen. Verschillende parochies in het bisdom ’s-Hertogenbosch hopen dat de kinderen later dit jaar nog hun eerste communie kunnen doen.

Volledig scherm De Heilige Servatiuskerk in Schijndel © Peter de Bruijn Pastoraal werker Marina Hobbelen begeleidt in de Rooms Katholieke parochie ‘Heilige Michaël’ ongeveer 35 kinderen uit groep vier. Ze hadden de communie in Schijndel eigenlijk op 10 of 17 mei moeten doen. Hobbelen probeert in de coronamaanden zonder eucharistievieringen met verhalen uit de Bijbel, (YouTube-)linkjes op internet en doe-opdrachtjes via de mail een band met de aanstaande communicantjes te houden.

Een regenboog en een palmpaasstok

,,We moesten vanwege corona een regenboog en later een grote palmpaasstok met rood, groen, geel en blauw crêpepapier maken” herinnert Isabelle zich. Die stok heb ik aan een oma gegeven die al 85 was. Ik vind de communie best belangrijk. Als ik ruzie met mij vriendinnetjes heb, probeer ik het op te lossen. Als dat lukt voel ik dat God mij daar een beetje bij heeft geholpen.”

,,Superleuk hoe Marina in deze tijd (ver)binding probeert te houden met de kinderen”, vindt de moeder Nathalie van Heesch - Heijn van Isabelle. ,,Er doen nog maar weinig kinderen hun communie. Ik ben zelf niet katholiek opgevoed. Mijn man wel.”

Quote Hemelvaart en Pinksteren zijn ook mooie momenten om godsdienst-onderwijs te geven Marina Hobbelen , pastoraal werker parochie H. Michaël

,,Belangrijk ook om contact te blijven houden”, vindt pastoraal werkster Hobbelen. ,,Meestal vieren we de eerste heilige communie ergens tussen Pasen en Pinksteren. Nu kieperen we al die ongeschreven regeltjes overboord. Hemelvaart , de Mariamaand in mei en Pinksteren zijn ook mooie momenten om godsdienstonderwijs en -opdrachtjes te geven. Het internet is onuitputtelijk wat dat betreft hè.”

Troost door gebed en Bijbelse verhalen