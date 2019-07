Participatie Werkt! in Haaren werkt: 16 van de 35 deelnemers aan het werk

HAAREN - Het pilotproject Participatie Werkt! in Haaren is een samenwerkingsproject tussen gemeente Haaren en WSD om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. En het werkt echt.

Participatie Werkt! is bedoeld voor mensen met en zonder uitkering. De begeleiding gebeurt op een andere manier dan gebruikelijk. ,,Normaliter moet iemand zo snel mogelijk werk hebben en die druk zit er bij dit project niet op", verklaart Jeffry Pindus, participatiecoach vanuit de gemeente. ,,Onze aanpak is persoonlijk en coachend. Dat kan omdat we er meer tijd voor kunnen nemen. Daardoor bouwen we een vertrouwensband op. We horen dat de deelnemers er een goed gevoel bij hebben."

Motivatie

Waarop Suheyla Yalçin, participatiecoach vanuit WSD, aanvult: ,,Het is meer dan alleen naar werk begeleiden. Wat voor werk wil iemand graag doen? Motivatie is heel belangrijk. En soms gaat het niet direct om betaald werk, maar wil iemand de taal beter beheersen, of vrijwilligerswerk gaan doen.”

De resultaten zijn goed: 16 van de 35 deelnemers zijn afgelopen halfjaar aan het werk gegaan. En bijna twee keer zoveel mensen als de pilotdoelstelling luidde, zijn het afgelopen halfjaar al begeleid.

Boer

Een van deze deelnemers is Ellen van Vliet. ,,Ik ging naar de gemeente om een uitkering aan te vragen en de casemanager verwees me door naar Jeffry. Toen ik bij de coaches kwam, werd me gevraagd: waar hebt u behoefte aan? Dat is echt een heel andere vraag dan door de gemeente wordt gesteld. Hun interesse en luisterend oor gaf me meteen een fijn gevoel. Na twee gesprekken hadden ze al door wat ik wilde - ze zijn echt goed in het doorgronden wat je wilt - en er was een functie voor parttime boer. Ik heb gesolliciteerd, maar helaas ben ik het niet geworden. Gelukkig gaat de begeleiding door. We zijn intussen achter nog andere interessegebieden van mij gekomen. Daar richt ik me nu op."

Out of the box

Yalçin benadrukt de coaches buiten de kaders moeten kunnen denken. ,,Het vraagt ook wel iets van bedrijven. Maar ook van de WSD zelf: het vergt wat meer out of the box-denken en creativiteit om bijvoorbeeld van de reguliere werktijden af te wijken als dat nodig is.”