Pas op de plaats met weghalen van heggen in Boxtel

BOXTEL - De heggenschaar van de gemeente Boxtel blijft voorlopig in de schuur. Er komt eerst overleg met alle wijkplatforms om te praten over hoe Boxtel dit jaar 22.000 euro kan bezuinigen op het groenonderhoud. Die belofte deed wethouder Fred van Nistelrooij deze week tijdens het vragen halfuurtje in de gemeenteraad.

,,Ik sta hier niet met veel plezier een voorstel te verdedigen. Het ingrijpen in het groen, dat raakt de leefwereld van de inwoners. Daar zijn we ons van bewust. De reuring die in Boxtel is ontstaan over het weghalen van hagen in wijken is dan ook begrijpelijk. Er blijkt dan ook meer overleg nodig met bewoners om tot een besluit te komen. Dat gaan we nu eerst doen, met de wijkplatforms in overleg”, zegt wethouder Fred van Nistelrooij op het voornemen om dertig procent van alle hagen weg te halen uit Boxtelse wijken.

Heggen kosten geld

Dat voornemen kwam op tafel omdat de gemeenteraad in november vorig jaar voorstellen deed om te bezuinigen, zodat de begroting de komende jaren op orde blijft. Snijden in het groenonderhoud was daarbij een optie. En omdat het onderhoud van heggen veel geld kost, tweemaal per jaar snoeien en vaak schoffelen, zou daarmee dit jaar al 22.000 euro bespaart kunnen worden.

Felle kritiek

Maar het idee viel slecht bij de inwoners. Op Facebook werd afgelopen week het heggen weghalen al enkele honderden keren fel bekritiseert. In de gemeenteraad van Boxtel hadden deze week ook de partijen D66, CDA en Combinatie95 er een serie vragen over. ,,De communicatie verdient geen schoonheidsprijs", zo beaamde Van Nistelrooij.

Zeventig procent blijft

Maar het laat volgens hem niet onverlet dat Boxtel, zoals de raad heeft opgedragen, toch moet bezuinigen op groen. ,,Dit jaar 22.000 euro en de jaren daarna elke jaar 35.000 euro. ,,Toch wil ik benadrukken dat er een verkeerd beeld ontstaat dat we àlle heggen of hagen weghalen. Want zeventig procent van die heggen blijven gewoon staan.”

Wijkplatforms

Van Nistelrooij denkt dat het nu goed is om eerst met alle wijkplatforms aan tafel te gaan om over bezuinigingen op groen in gesprek te gaan. ,,Dat vraagt enige tijd. En daarom zien we er nu vanaf. En komen we er later op terug wat verstandige oplossingen kunnen zijn om op groen te bezuinigen.”

Burgemeester Ronald van Meygaarden sloot de vragenronde van de drie partijen over de hagen toepasselijk af: ,,Het antwoord van de wethouder zal u zeker behagen.”



