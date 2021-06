Pas op de plaats voor nieuwbouw De Bolster in Gestel

Om het huishoudboekje toch gezond te houden in 2022 en de jaren daarna, heeft Gestel de nieuwbouw van basisschool De Bolster in Sint-Michielsgestel opgeschoven in de tijd.

Sint-Michielsgestel moet noodgedwongen de broekriem aanhalen. De kosten van de jeugdzorg en de Wmo zijn hoger dan de gelden die Den Haag hiervoor in het gemeentefonds geeft aan Gestel. Daarom heeft Sint-Michielsgestel voor de periode 2022-2025 afgesproken dat vooral het op peil houden van bestaande voorzieningen het belangrijkste is.

Geen nieuwe auto

,,Daarmee houden we onze dorpen leefbaar. Dus hebben we in de kadernota 2022-2025 ook keuzen moeten maken. Geen nieuwe auto kopen, maar nog even doorrijden met de auto die we hebben”, zegt wethouder Ed Mathijssen (financiën).

Elde toch pas later

Dat heeft vooral gevolgen voor de basisschool De Bolster, die nieuwbouw krijgt op het voormalige sportpark Heidelust. Wethouder Lianne van der Aa (onderwijs): ,,Die nieuwbouw schuiven we door naar achter. Daarover hebben we al gesproken met Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij. Die zou op Heidelust terecht komen met nieuwbouw. Voor het Elde College heeft het nog geen gevolgen. Die school zou qua onderwijshuisvesting pas aan de beurt zijn in 2026.”

Volledig scherm Heidelust, een geschikte plek voor De Bolster. © Domien van der Meijden

Wethouder Mathijssen vult aan: ,,Op Heidelust is nog extra onderzoek nodig naar een fatsoenlijke waterberging in dit gebied. De waterstanden zijn daar hoger dan verwacht. Dat vergt nog meer studie hoe we dat kunnen oplossen om hier woningen én de nieuwe school te bouwen. Als Den Haag later toch nog over de brug komt met 1,9 miljard voor alle gemeenten om bij te dragen aan de tekorten in de jeugdzorg en Wmo, dan kunnen we alsnog naar de ambitie kijken om sneller een nieuwe school te bouwen. Nu maken we tijdelijk een pas op de plaats om de begroting gezond te houden.”

Met stip op een

,,Voor de Bolster geldt nu: ze staan met stip op een”, vervolgt Mathijssen. ,,Als het met onze portemonnee beter gaat, dan zijn zij als eerste aan de beurt om een nieuwe school te krijgen. Hopelijk valt dat samen met het feit dat een nieuw kabinet in Den Haag snel met extra gelden komt voor het gemeentefonds en een uitgewerkt plan voor hoe we omgaan met de waterberging op Heidelust, waar de nieuwe school moet komen.”

Meer geld naar bibliotheken

Hoewel Gestel zuinig aan moet doen, komt er wel structureel geld voor het goed laten functioneren van de bibliotheken in de gemeente. Van der Aa: ,,Andere jaren hebben we incidenteel 50.000 euro bijgespijkerd. Maar we hebben nu toch besloten dat we structureel dat bedrag extra doen voor de bibliotheken. Daarbij gaan we de komende tijd ook nog eens goed kijken hoe het zit met de bibliotheekvoorzieningen op alle scholen. Waar nodig verdienen die nog wat verbetering qua collectie of de inzet van leesconsulenten.”