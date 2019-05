‘Pastoor Geoffrey’ vertrekt uit Boxtel

BOXTEL - Kapelaan Geoffrey de Jong verlaat per 1 juli aanstaande de Boxtelse Heilig Hartparochie. Hij is door bisschop Gerard de Korte herbenoemd als kapelaan binnen de gemeente Laarbeek.

Té weinig priesters

Reden voor de herbenoeming is het simpele feit dat De Jong dringend ergens anders nodig is. Er zijn parochies zonder of met té weinig priesters als gevolg van verhuizingen, het emeritaat of een keuze voor het kloosterleven en veel nieuwe aanwas is er niet, zo licht de parochie toe op haar website.

Afgelopen weekeinde werd het nieuws in alle zondagsdiensten medegedeeld. Zeker in Liempde, waar De Jong op 1 september 2014 aan de slag ging als pastoor, zal hij node worden gemist, zegt de parochie. ‘Pastoor Geoffrey’ is zeer geliefd in het kerkdorp, mede door zijn grote zichtbaarheid en betrokkenheid.

Volledig scherm Het Liempdse gilde met de gildeheer: kapelaan Geoffrey de Jong. © Hettie van der Ven

Carnavalsmis

Afgelopen zondag zegende hij het nieuw bakhuis op het erf van D’n Liempdsen Herd in. De Jong herintroduceerde in Liempde met veel succes de carnavalsmis en hij is onder meer gildeheer van het gilde Sint Antonius Abt.

Nog geen opvolger