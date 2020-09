Pech voor De Pegstukken: jubileumfeest naar 2021, maar met Monumentendag toch open

SCHIJNDEL - Er komt geen lang feestweekeinde voor de stokoude jubilaris in Schijndel. Toch kunnen kleine groepjes bezoekers de grote restauratie bewonderen van de 175 jaar oude molen De Pegstukken in Schijndel tijdens het Open Monumentenweekeinde.

Het had er gezellig druk kunnen worden. Een straatmarkt met stands, volop muziek en een mooie tentoonstelling over molen de Pegstukken en Schijndel, verzorgt door de Schijndelse Heemkundevereniging. ,,In overleg met gemeente Meierijstad hebben we afgezien van ons jubileumfeest voor de 175-jarige molen De Pegstukken. Zeker nadat het kabinet sprak over familiefeestjes met maar zes personen vanwege corona”, vertelt Reinier Pijnenburg.

Monumentenweekeinde wel open

Dus gaat het nu over een andere boeg bij de molen. ,,We doen wel mee aan het Open Monumentenweekeinde op 12 en 13 september. We kunnen, indien noodzakelijk, bij de poort mondjesmaat bezoekers toelaten. Dus gaan we wel open tussen tien uur ‘s ochtends en vier uur ‘s middags. Zo kunnen belangstellenden toch de molen bezoeken en de grotere restauratie bekijken die de laatste tijd is uitgevoerd.”

Wiekenkruis moest worden vernieuwd

De grootste klus van die restauratie was de aanpak van het wiekenkruis. ,,De lasnaden waren niet zo best meer. Dus zijn de wieken eraf gegaan en is alles wat nodig was vernieuwd. Omdat we hier in de kom van Schijndel zitten, zijn de wieken aangepast met het zogenaamde Van Bussel-systeem. Zo kunnen de molenwieken bij lagere windkrachten toch voldoende wind vangen om rogge, tarwe en spelt te kunnen malen”, aldus Pijnenburg.

Ook raderen molen nagekeken

Arie Willem van der Wal van Van der Wal Molenbouw en Timmerwerken uit Oud Alblas heeft met een paar mensen de laatste maanden aan de restauratie gewerkt. Zo heeft hij onder meer al het houten raderwerk van de molen nagekeken en gemaakt, daar waar slijtage was opgetreden. Ook de scharnieren van de grote deuren van de molen en bijbehorende ophanging in de rompmuren van De Pegstukken werden gemaakt.

Gemeente kocht molen in 1967 aan

De molen werd in 1845 door familie De Backer gebouwd. De voormalige gemeente Schijndel kocht de molen in 1967 aan en liet ze in 1970 grondig renoveren. Pijnenburg: ,,Het was nu wel weer tijd voor groot onderhoud. Dat heeft de gemeente betaalt uit een potje dat speciaal voor onderhoud van De Pegstukken in het leven is geroepen. Door wat te schuiven in tijd, konden we nu allerlei zaken tegelijkertijd laten uitvoeren.”

Stucwerk ook aangepakt

Nu steken een aantal buurtbewoners nog de handen uit de mouwen om de binnenkant van de molen te schilderen. Van der Wal had namelijk op een aantal plekken in de molen het stucwerk van de muren geklopt omdat dat in een slechte staat verkeerde. Vooral op plekken waar in de Tweede Wereldoorlog de molen beschadigd raakte door beschietingen.

Handen uit de mouwen om wat geld uit te sparen

,,Met deze zelfwerkzaamheid en het witten van de muren sparen we samen met een groepje vrijwilligers uit de buurt wat geld uit. Met dat geld kunnen we volgend jaar een deel van ons jubileumfeest betalen. Vooropgesteld natuurlijk dat dan de coronacrisis achter ons ligt.”