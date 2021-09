PEP gaat op zoek naar helderheid: welke woningen willen inwoners van Esch nu echt?

ESCH - Platform Esch’ Perspectief wil het weten. Hoe groot is de woningbehoefte nu eigenlijk in het dorp? Om daar achter te komen houdt de dorpsvertegenwoordiging deze maand een uitgebreid onderzoek onder de inwoners.

Het klinkt te pas en te onpas in Esch: aan dit type woningen is in ons dorp geen behoefte. Vaak gaat het dan om projecten met dure huizen. Tegenstanders van die woningen komen dan al snel met: we zitten juist te springen om onderkomens voor starters en senioren. Esch vormt daarop geen uitzondering.

Woonwijkje Reigerskant

Bij de plannenmakerij voor het nieuwe woonwijkje Reigerskant bijvoorbeeld. Daar komen veel te weinig voor iedereen betaalbare woningen naar de zin van veel Esschenaren. Ook een plan aan De Ruiting met onderkomens die in het dorp al snel tot ‘dure villa’s’ zijn gedoopt, kan niet echt op goedkeuring rekenen. Na een gezamenlijke actie dienden dan ook meer dan tweehonderd dorpsbewoners bezwaar in tegen het plannetje.

Quote Zijn er ouderen die kleiner willen wonen? Maar ook de vraag of mensen juist een groter huis willen Voorbeelden van onderzoeksvragen die Platform Esch Perspectief heeft

Dorpsvertegenwoordiging Platform Esch’ Perspectief (PEP) gaat nu een onderzoek doen in het dorp. De uitkomst van dat onderzoek moet duidelijk maken wat de wensen van Esschenaren op het gebied van wonen daadwerkelijk zijn. Is er bijvoorbeeld wel vraag naar woningen voor starters? ,,Zijn er mensen die graag op zichzelf gaan wonen? Zijn er starters die al buiten het dorp een woning hebben gevonden bij gebrek aan beschikbare ruimte in Esch? Zijn er ouderen die graag kleiner willen wonen? Maar ook: zijn er juist mensen die op zoek zijn naar een groter huis?”, noemt PEP voorbeelden van het onderzoek.

Quote Door nauwkeurig onderzoek te doen kunnen we straks een advies uitbrengen dat aansluit bij de woonwensen in Esch Platform Esch Perspectief

Prijsklasse

Waarin dus het type woningen waaraan behoefte is in kaart wordt gebracht, maar ook de prijsklasse. ,,Door dit nauwkeurig te doen kunnen we in een later stadium de gemeente Boxtel op een adequate manier adviseren over bouwplannen in Esch. In ieder geval een advies uitbrengen dat daadwerkelijk aansluit bij de wensen in Esch”, aldus PEP.

Vragenlijst

Volgende week zaterdag op 11 september bezorgen vrijwilligers van het platform persoonlijk huis aan huis een vragenlijst. Om zo ook eventueel aan de deur tekst en uitleg te kunnen geven over het onderzoek. Een week later worden de vragenlijsten weer opgehaald. Ze kunnen ook worden ingeleverd bij de huizen aan de Leunisdijk 41c of Kollenberg 43.