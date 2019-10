‘PEP wil in ‘groot’ Boxtel geen papieren tijger zijn’

Pleidooi voor meer bomen in Rechter­straat Boxtel

14:01 BOXTEL - Meer bomen, die ook nog eens de kans krijgen om ‘mooi en groot’ te worden. Die moeten volgens milieuvoorman Jan Juffermans worden opgenomen in de plannen voor de opknapbeurt van de Rechterstraat in Boxtel. ,,Kijk naar Leiden en dichterbij Vught. Daar staan ze. Bomen zijn van groot belang tegen de groeiende hittestress door de klimaatontwrichting. Met name in het centrum”, aldus Juffermans in een brief aan de gemeenteraad.