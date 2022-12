Per ingezamelde kerstboom krijgen Boxtelse kinderen 50 cent

Elf inzamelpunten

Zijn het er minder dan vijftig, dan kunnen de te composteren kerstbomen ingeleverd worden bij een van de elf inzamelpunten in Boxtel, Liempde, Esch en Lennisheuvel. Op woensdagmiddag 11 januari tussen 13.30 en 16.00 uur is de gemeente op die locaties aanwezig. De inzameling is voor particulieren, het is niet de bedoeling dat bedrijven bomen inleveren.

Gemeenschapshuizen

De bomen zijn in te leveren op de hoek Keizerstraat /Van Randerodestraat, Corpus, het grasveld op de hoek met de Van der Voortweg, Breukelsplein, gemeenschapshuis De Rots, Beneluxlaan nabij Dommeloord, De Beukums tegenover basisschool De Beemden, In Goede Aarde op de hoek Newtonplein/Edisonstraat, de Hendrik Verheeslaan tegenover Populierenlaan in Boxtel, gemeenschapshuis De Orion in Lennisheuvel, de kiosk in het Concordiapark in Liempde en het Dorpsplein in Esch.