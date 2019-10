Per motor van Esch naar Gambia: ‘Als ik iets niet op kan lossen, hoop ik dat de lokale bevolking mij helpt’

ESCH - Het is zijn grote hobby. Antoon - 'maar iedereen noemt me Toontje' - van Gemert (53) uit Esch rijdt al 33 jaar motor. Eerder toerde hij door India en China, maar nu staat hij voor een nog grotere uitdaging.

Zaterdag vertrekt hij vanuit Esch richting Gambia in Afrika. Hem wacht een drieweekse expeditie van 7200 kilometer dwars door de Sahara. Van Gemert neemt deel aan de Antwerpen-Banjul Challenge, een project dat al tientallen jaren humanitaire projecten in Gambia steunt door na de avontuurlijke tocht de deelnemende voertuigen te veilen. ,,Helaas ben ik dit jaar de enige motor die meerijdt, naast twintig auto's en een vrachtwagen", vertelt hij thuis aan de keukentafel. Daarop is te zien dat de voorbereidingen in volle gang zijn. Kaarten liggen uitgestald, evenals de dagetappes, boeken en hotellijsten.

Veel te zware motor

Van Gemert: ,,De start vindt plaats in Antwerpen. Vanuit daar rijden we in drie dagen naar Gibraltar, waar we per boot oversteken naar Marokko. Ook daar ligt nog perfect asfalt maar daarna begint het echt. Dan rijden we de Sahara in. Een paar jaar geleden stond ik al eens aan de voet van die woestijn. Na vijf meter zakte ik weg. De motor van toen was veel te zwaar.”

Speciaal voor dit avontuur heeft Van Gemert een 23 jaar oude allroad motor gekocht, een Yamaha super Ténéré om precies te zijn.,,"Ik heb hem helemaal opgeknapt. De motor is nu honderd procent in orde." Dat moet ook wel, want in hoofdstad Banjul wordt de motor geveild. De opbrengst gaat naar de bouw van een nieuw kraamcentrum in het dorpje Brufut. ,,Afscheid nemen van de motor zal nog best lastig worden. Na er weken op rond te hebben gereden, is het toch je kindje.”

Kortste weg naar het afsfalt