Periodieke onthouding: met dank aan arts uit Brabant

De anticonceptiepil was nog lang niet uitgevonden en het condoom was er ook nog niet in de huidige vorm, bovendien was die nog streng verboden. Het was de Schijndelse arts Jan Smulders (1872-1939) die in de jaren dertig van de vorige eeuw heel veel echtparen blij maakte met zijn vondst: periodieke onthouding. De in Sint-Michielsgestel geboren arts werd zelfs in Europa bekend met zijn boek Periodieke Onthouding in het Huwelijk’dat in meerdere talen werd uitgebracht.