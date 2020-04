Personeel horecazaak Boxtel: voedselbank gaat vóór eigen ellende

BOXTEL - Ze hebben het zwaar te halen, de horecazaken in het hele land. Toch hebben de medewerkers van De Rechter in Boxtel de inhoud van hun goed gevulde fooienpot aan de lokale Voedselbank gegeven, ook al hebben ze het geld momenteel zelf hard nodig.

Het was een idee van bedrijfsleider Corné Kuijpers (35) van De Rechter. Met een vader (JBZ in Den Bosch) en een moeder (Catharina in Eindhoven) die in het ziekenhuis werken, had hij al vroeg door hoe ellendig het coronavirus huis hield. Hij wilde iets doen en sprak met de medewerkers over een schenking aan een goed doel. Dat idee vond bij iedereen weerklank. Het goede doel werd de Voedselbank Boxtel en omgeving.

Quote De Voedsel­bank en zijn cliënten hebben het zwaar. Corné Kuijpers, bedrijfsleider De Rechter in Boxtel

,,Die heeft in korte tijd meer cliënten gekregen door de coronacrisis. De voedselbank heeft een tekort aan lang houdbare etenswaren en omdat mensen hamsteren hebben de supermarkten minder overschotten om weg te geven en daarom zijn de voedselpakketten voor de arme gezinnen iets kleiner geworden. De Voedselbank en zijn cliënten hebben het zwaar”, motiveert Kuijpers de goede daad.

Inkomsten kwijt

Natuurlijk kunnen de horecawerkers momenteel elke euro goed gebruiken. Want de zaak is al weken dicht. Voor het dozijn vaste medewerkers komt er - zo nemen ze aan - de aangekondigde steun van de overheid. ,,Maar wanneer weten we nog niet.” Maar de bijna dertig losse medewerkers - van bediening tot afwashulpen - zijn hun inkomsten helemaal kwijt.

Gisteren werden dozen vol potten en blikken met groenten aan de Voedselbank overhandigd. Allemaal spullen die in de aanbieding waren: drie halen, twee betalen, zodat er flink veel ingekocht kon worden. Die overhandiging gebeurde - op veilige afstand - door medewerkers van de Rechter en de Jumbo. Via loting was die supermarkt als leverancier uit de bus gekomen. De lokale Boxtelse vestiging van de keten deed er bovenop de 650 euro aan boodschappen nog voor 50 euro inkopen bij.

Dankbaar

Voorzitter Arjen Witteveen van de voedselbank, actief in Boxtel, Sint-Michielsgestel, Haaren en Sint-Oedenrode - nam de spullen dankbaar in ontvangst. De lokale voedselbank deelt per week aan zo’n tweehonderd huishoudens etenspakketten uit. Maar het aantal cliënten stijgt, vanwege de coronacrisis.

Quote We hopen dat er snel weer betere tijden aanbreken Corné Kuijpers