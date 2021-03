Peter van Damme: ‘Beter dan thuis op de bank zitten’

,,Kijk, deze heb ik gemaakt door 90 foto’s op elkaar te leggen.” Peter van Damme (63) wijst naar een verstilde foto van het Griekse eiland Zakynthos in de Ionische Zee. Een spiegelglad wateroppervlak. ,,Anders had je de golven gezien.”

Fotoclub

Van Damme is de voorzitter van Fotoclub Schijndel. Door corona komen de leden niet meer tweewekelijks in De Vink bij elkaar. ,,Dan laten we allemaal één werk zien en daar vindt iedereen dan iets van. Nu doen we het online, en dan lever je digitaal een foto in. Er zijn mensen die gewoonlijk niet veel zeggen, maar nu wel. Ik denk dat dat komt omdat ze meer tijd hebben om ernaar te kijken.”

Haantjesgedrag

Moeilijke klus, het voorzitterschap? ,,Nee, de leden zijn tussen de 55 en 83 jaar, dus dan heb je geen haantjesgedrag meer. Als bestuur kun je je dan bezighouden met organiseren.” Een beetje op leeftijd dus, die leden. ,,Toch loopt onze club heel erg goed: we hebben nu 13 aspirant-leden. We hebben in totaal 40 leden, en daarvan komen er meestal zo’n 25 naar tweewekelijkse bijeenkomsten. Verder hebben we ook nog workshops.”

Hoogtepunt

Het absolute hoogtepunt is de jaarlijkse expositie in De Vink, in november. ,,Ging niet door, maar we hebben goeie hoop dat het dit jaar wel gaat lukken. Nu hebben we het thema ‘creatieve natuurfotografie’. Dat thema is niet zomaar gekozen. ,,Veel mensen trekken de natuur in tijdens coronatijd, vandaar deze keuze.”

Topweek

Van Damme oogt tevreden. ,,Er is altijd veel belangstelling voor de expositie. In een weekend komen er dan zo’n 1000 bezoekers.” Voor Van Damme zelf was de sneeuw in februari het summum. ,,Een topweek vol winterse plaatjes. Dan móét ik er echt op uit. Ik ben naar Olst gegaan, weer eens iets anders.”

Scherp

Hij is minstens even trots op het werk van zijn ‘collega’s’. ,,Mooi om te zien hoe iedereen zich ontwikkelt. Het geeft veel genoegdoening als je hun groei ziet. En je wordt er zelf ook scherp van. Beter dan thuis op de bank zitten, daar word je in elk geval níét scherper van.”

Trots op...

De vele vrijwilligers in Schijndel, niet alleen bij de fotoclub. Bij allerlei clubs en de Voedselbank. Zelf heb ik jarenlang gebruikgemaakt van het werk van vrijwilligers, toen ik aan topvolleybal deed, eredivisie en het Nationaal Team. Ik begon in Schijndel en daarna naar Vught. Toen heb ik me voorgenomen zelf ook vrijwilliger te worden om wat terug te doen. Voorheen bij de tennisclub en nu de fotoclub. Leuk én je leert veel mensen kennen.