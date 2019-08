Picknicktafel vernield door brand bij Kinderboerderij Boxtel

Twintigja­ri­ge Zeeuw verdacht van betrokken­heid bij drugslab in Esch

16 augustus ESCH - Een twintigjarige inwoner van het Zeeuwse Oosterland is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij een drugslab dat op 3 juli werd aangetroffen in Esch. Daarnaast verdenkt de politie hem ook van betrokkenheid bij een drugslab in Rilland in Zeeland.