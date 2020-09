Pierpaolo en Andrea vangen thuis mensen op na verslaving of dakloosheid: ‘We zijn een grote familie’

Video TinQ in Sint-Michiels­ges­tel: het enige pompstati­on waar ook de accordeon een beurtje krijgt

26 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - Even naar de wasstraat of wat litertjes euro loodvrij. Dat is heel normaal bij een tankstation. Maar bij TinQ in Sint-Michielsgestel kun je ook je kapotte accordeon meebrengen om hem een ‘APK-beurtje’ te geven of te laten stemmen. En dat is uniek in Nederland.