Piet Snijders: zijn Boxtelse architectenhand reikte tot in het Roemeense Salonta

BOXTEL - Van het vervallen pand naast het parochiehuis van de Sint Petruskerk in Boxtel maakte hij tegen zijn pensionering aan een prachtig gerestaureerd woonhuis. En hij was nog bezig met een boek over de historie van deze oude Boxtelse brouwerij ‘t Anker. Piet Snijders kon dat boek niet meer afmaken. In het ziekenhuis is hij deze week op 88-jarige leeftijd rustig ingeslapen.

Piet Snijders was een zeer betrokken Boxtelaar. Natuurlijk vooraleerst in zijn vakgebied van de architectuur. In 1980 begon hij op een zolderkamer Architectenbureau Snijders (later met Van Stekelenburg). Ook zijn zoon Cleem Snijders kwam bij het bureau werken, dat uitgroeide tot meer dan tien man personeel.

Overal in Boxtelse landschap liet Snijders zijn handtekening achter

Snijders had een voorliefde voor sociale woningbouw en werkte vaak samen met woonstichting Sint Joseph (nu JOOST). In Selissen ontwierp hij zeer gewilde HAT-woningen. In de Stationsstraat, waar later ook zijn bureau neerstreek, werd het oude pand van Hebox vervangen door een serie sociale woningen. En ook in Boxtel-Oost liet Snijders zijn handtekening achter in het landschap rond de Vorsenpoel.

Restauraties volop: 't Hofje, Kanunnikenhuisje en hervormde kerk

De Boxtelaar was ook een vermaard restauratie-architect met kennis van zaken. Hij werkte aan de restauratie van ‘t Hofje, naast het gemeentehuis, de restauratie van het Kanunnikenhuisje op Duinendaal, ‘t Anker, de hervormde kerk naast de Petrus en ook de restauratie van de toren van de Petruskerk. Jarenlang was hij ook lid van de monumentencommissie en de welstandscommissie.

Boek 't Anker was nog niet af

‘t Anker, dat zijn woonhuis werd na aankoop van de parochie, had een speciale plek in zijn hart. Hij was nog bezig met een boek vol historische wetenswaardigheden over deze oude Boxtelse brouwerij.

Ook in Salonta actief