Pietepeuteren met strijkkraaltjes in Gestelse Quiz

Via via: laten jullie elkaar wel een beetje heel dames en heren?

23 november Via via hoor ik dat een Boxtelse dame op 29 november een ontmoetingsfeestje voor 40+ singles organiseert in Den Bosch: de ViaVia-party. Nu is een datingfeestje met real life ontmoetingen op zich al nieuws in tijden van Tinder, Happn en Lexa, maar het is vooral het vrouwenoverschot en de daaropvolgende vrouwenstop die mijn aandacht trekt. Waarom melden zich zoveel minder mannen aan? En wat is daaraan te doen?