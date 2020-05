Pimpelmeesje gaat massaal dood, net nu ze ons van de jeukrups moeten verlossen

In de verlenging Hoe de voeding van deze topspor­ters wordt bepaald: ‘Ik hoef het alleen klaar te maken en op te eten’

19:55 De Brabantse topwielrenner hoeft maar op één knop te drukken voor een op maat gemaakt voedingsschema, de eerstedivisievoetballer moet juist zelf alles uitpluizen. Maar, op welk niveau dan ook, voeding is en wordt steeds belangrijker om top te kunnen presteren. Zeker ook in de amateursport. Want: ,,Als je niet op je eten let, maak je geen stappen.”