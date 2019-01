Pirouettes draaien op schaatsen in de bevroren paardenbak

Alsof je op ijs van Thialf zit, zo mooi glad is de ijsbaan bij familie Wijnen in het buitengebied van Berlicum. ,,Ja, hij is uitstekend gelukt. Maar we hadden dit jaar geen wind en weinig zon. Dan blijft het ijs veel beter. Dan bobbelt het niet zo”, zegt Miel Wijnen trots.

Volledig scherm IJspret op de schaatsbaan van familie Wijnen. Zij lieten de buitenbak voor paarden onderlopen zodat het een ijsbaan werd. © Domien van der Meijden

Samen met zijn vrouw Miranda en vader Willie en moeder Betsie zorgen ze er elk jaar voor, als het genoeg vriest, dat ze de buitenbak van de paarden onder water later lopen. ,,We gebruiken zo koud mogelijk water. De ondergrond is weinig bevroren. Dat maakt de baan wel een beetje kwetsbaar. Ik denk vrijdag nog en dan is het op.”

Schaatsen in plaats van gymles op Theresaischool

De drie groepen acht van de Theresiaschool hebben geluk. Net de Cito achter de rug en nu de gymles inwisselen voor een schaatsles buiten. De juffen Mirande Ruijssenaars, Souad Lamjaata en Everline van Hoof kijken toe hoe hun ‘schoolkids‘ genieten.

,,Prachtig initiatief van familie Wijnen. Hun kinderen Sen, Tjeu en Fien zitten bij ons op school. En wat leuk dat de Jumbo uit Berlicum gratis peperkoek en chocolademelk heeft geschonken. Een echt schaatsfeestje”, zegt juf Miranda.

Roze schaatsen of niet, hup de baan op

Het krioelt door elkaar op de mooie gladde ijsbaan. Wie zelf geen schaatsen heeft, krijgt leenschaatsen aan. ,,Het maakt jongens niet uit of ze roze zijn. Hup, ze gaan op het ijs en plezier maken. Grappig is dat”

Het is ook écht veilig schaatsen. Want wie door het ijs zakt, komt vier centimeter lager in het zand van de paardenbak terecht.