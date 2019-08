Plan Kleine Aarde in Boxtel is voorlopig ingeslikt

Nieuw pleidooi voor oude afslag Peters Hoek: ‘Verkeer naar A2 wurmt zich door Boxtel heen’

13 augustus BOXTEL - Het heropenen van de afslag Peters Hoek op de rijksweg A2 zou Boxtel in ieder geval deels kunnen verlossen van de al maar toenemende verkeersdruk in het centrum. Die overtuiging heeft althans de raadsfractie PvdA/GroenLinks. Ook al is deze afslag alweer bijna 25 jaar dicht.