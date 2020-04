Plan lokale coöperatie: 'Plant 4000 bomen in Haaren'

HAAREN - Grond, grond, grond. Daar gaat het vooral om. En niet om geld, geld, geld. Dat zegt John Vermeer van de bomenwerkgroep van Duurzame Energie Haaren (DEH). Die coöperatie heeft een ambitieus plan: dit najaar vier keer duizend bomen planten in de gemeente Haaren. Liefst in elk dorp duizend stuks.

DEH is doorgaans gericht op technische zaken, zoals succesvolle initiatieven voor het energiezuiniger maken van woningen en de aanleg van een grote zonneweide in Haaren. Maar de coöperatie wil zich ook meer gaan richten op het verbeteren van de leefomgeving. Met dit jaar als grote project de aanplant van vierduizend bomen in de hele gemeente Haaren. ,,Bomen zijn op alle fronten goed voor mens, natuur en een beter klimaat", aldus John Vermeer. Bomen gaan klimaatverandering tegen, zijn goed voor de waterhuishouding en de biodiversiteit en zijn ook nog eens prachtig om te zien, zo somt hij enkele voordelen op.

Met buurgemeenten

DEH wil die vierduizend bomen planten in overleg met de gemeente Haaren en de vier buurgemeenten die per 1 januari 2021 elk een dorp overnemen. Dus ook samenwerken met Oisterwijk, Vught, Boxtel en Tilburg. Verder wil ze de boomtelers in de eigen gemeente en de regio bij dit groene project betrekken. De Haarense wethouder Martien Vromans zegt dat zijn gemeente graag meedenkt. ,,Ook al kennen we de inhoud van het plan nu nog niet."

Financiering denkt DEH te vinden via fondsen, overheden en particulieren. Vermeer: ,,Een crowdfunding-actie voor bomen planten in Waspik leverde flink veel geld op. Het is maar één voorbeeld, maar daaruit blijkt dat de gemeenschap erg betrokken is bij dit soort acties."

Volledig scherm Bomen zijn goed voor mens, milieu en klimaat. © John Vermeer

Plekken

Hij verwacht dan ook niet dat geld het probleem zal zijn bij het verwezenlijken van de ambitie. Dat is wel het vinden van voldoende plekken om de bomen te planten. Dan kan in bermen, maar ook op erven van boerderijen, particuliere grond of op percelen van de gemeente. Vermeer: ,,We hopen dat veel grondeigenaren mee gaan doen."

Kosten

Welk bedrag nodig is om die vierduizend bomen te kunnen planten, hangt sterk af van wat voor bomen de grond in gaan. ,,Sommige soorten kosten maar iets meer dan een euro per stuk. Maar wil je bijvoorbeeld een voedselbos aanplanten, met fruit en notenbomen dan moet je op een paar tientjes per boom rekenen. Het hangt dus ook af van de wensen van de grondeigenaren die meedoen."

De komende maanden gebruikt DEH om het plan verder uit te werken, te overleggen, fondsen te werven en om locaties te vinden. In november kunnen de bomen dan de grond in, aldus Vermeer.