Plan voor Rechterstraat in Boxtel wordt goed ontvangen

Het voorlopig ontwerp voor de Boxtelse Rechterstraat, gemaakt door MTD Landschapsarchitecten, kreeg gisteravond tijdens de presentatie vooral lof van aanwonenden, plaatselijke ondernemers en anderen die interesse in het plan hebben.

Het plan voor de Rechterstraat omvat veel bomen, zoals wilg, els en berk. Met daartussen fietsparkeerstrips. De bestrating krijgt in het midden een natuurstenen loop waardoor de verkeersbewegingen van wandelaars, winkelend publiek en fietsers beter gereguleerd kunnen worden.

Kanaal

Bij restaurant De Rechter is een stukje van een binnendommeltje zichtbaar gemaakt, in een iets verhoogd kanaal. Ook bij villa Pfaff is een stuk van een binnendommeltje gepland, met ruimte voor verblijf en ontmoeting van mensen. Ook is er ruimte voor verblijf op het Brunapleintje en op de hoek van de Rozemarijnstraat, met bankjes en bomen.

Op vier locaties is plaats voor kunst, zoals op de zijgevel van de Blokker, tegenover het 'Brunapleintje' op de gevel bij de Burgakker, bij De Rechter en bij villa Pfaff. En vooral dit laatste sprak bewoner Marcel Linssen aan. ,,Een gedicht, speciaal voor Boxtel gemaakt, zie ik in gedachten al op de gevel de Blokker staan."

Reinier Nuyens werd 'blij van open en groene karakter van het voorlopig ontwerp' van de lanschapsarchitecten, die in de regio en verder in het land actief zijn. En die blijheid over het groene karakter gold voor meerdere aanwezigen gisteravond, zoals Gerard Schraverus: ,,Bovendien is straatbeeld veel uniformer."

Fietsen

Tegelijkertijd leefde bij velen de angst dat de fietsen nog steeds massaal geparkeerd gaan worden voor de Hema. ,,Je kunt allemaal mooie fietsparkeervoorzieningen maken, maar als je er niet op handhaaft, dan heeft het niet veel zin", aldus Schraverus.

Wiebe de Leijer, die er als bewoner was, zag wel een oplossing in bankjes voor de Hema. ,,Dan heb je een soort permanente handhaving."

Ook was er enige angst dat mensen in de waterprofielen kunnen vallen, en of de brandweer in geval van nood wel voldoende onder de bomen door kan.

Aandachtspunten

Henk van der Zee van de werkgroep sfeer en beleving van de centrumondernemers was blij met de overwegend positieve reacties. ,,Het is een basisidee. Alle aandachtspunten die vanavond worden aangedragen, worden meegenomen voor de verdere uitwerking van het plan."