Plan voor verhuizing en restauratie grafsteen Boxtel nog niet van de ‘tekentafel’

Amateur­clubs uit gemeente Sint-Michiels­ges­tel zijn blij: ‘Deze indeling is voor ons precies in de roos’

10:01 Het is niet alleen bijzonder dat drie amateurclubs uit de gemeente Sint-Michielsgestel (BMC, Den Dungen en SCG'18) bij elkaar in de competitie zitten, maar vooral ook dat ze komend seizoen in district Zuid 2 gaan voetballen.