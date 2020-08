Plan voor windmolens langs A2 niet met gejuich ontvangen: ‘Grote landschappelijke impact’

Een slecht plan. Zo betitelen Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Brabantse Milieufederatie en werkgroep Natuur- en Landschapsbeheer Boxtel het plan van de gemeente Boxtel om een windmolenpark te realiseren langs rijksweg A2. Daar, in de buurt van het Wilhelminapark, zouden wellicht vijf windmolens moeten komen die een kleine vierduizend gezinnen van elektriciteit kunnen voorzien. Boxtel ziet het als enige mogelijkheid in de gemeente en zoekt ervoor samenwerking met Vught en Sint-Michielsgestel.

Bredere zoektocht

Maar waar het Boxtelse gemeentebestuur vaststelt dat het niet meteen om een zeer waardevol gebied gaat, stellen de natuurorganisaties iets anders. ,,Een kleinschalige jonge heideontginning met een hoge cultuurhistorische waarde. Grenzend aan bossen en vennen, overgaand in de beekdalen van Dommel en Essche Stroom", beoordeelt Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap, namens de vier organisaties de plek in een brief aan de Boxtelse gemeenteraad. Een bredere zoektocht in de regio naar meer geschikte plaatsen is daarom wenselijk, aldus Baan.

Boxtel heeft het idee voor het windmolenpark vastgelegd in de gemeentelijke visie 'zonne- en windenergie'. Het college wijst de natuurorganisaties in een antwoord erop dat het 'zoekgebied' langs de A2 het enige mogelijk geschikte in de gemeente is. ,,Ook ter voorkoming dat wellicht andere waardevollere gebieden, zoals beekdalen, in beeld komen. Het gaat om een verkenning, nader onderzoek is zeker noodzakelijk. Bijvoorbeeld voor de ruimtelijke onderbouwing", aldus het college.

Dringend advies

Ook al te veel velden met grote hoeveelheden zonnepanelen, zien de vier organisaties niet zitten. ,,Het betekent een enorme ruimtelijke claim en ze hebben grote landschappelijke impact", is daarvoor het argument. Baan geeft Boxtel in de brief ook het dringende advies eerst te kijken naar bijvoorbeeld de vele daken nog zonder zonnepanelen op bedrijventerrein Ladonk. En als de zonnevelden er dan toch komen, ze zeker niet dicht bij de Kampina te realiseren. Volgens het Boxtelse gemeentebestuur is de 'optie' Ladonk echter beperkt, omdat maar veertig procent van de daken geschikt is voor panelen.

,,Zonnevelden eventueel bij de Kampina hebben in onze ogen juist meerwaarde omdat daardoor de stikstofuitstoot structureel zou worden verlaagd in de buurt van het natuurgebied omdat boeren de grond niet langer hoeven bemesten."

Boxtel heeft de natuurorganisaties inmiddels uitgenodigd voor een gesprek.