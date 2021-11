Plan voor woningen in Esch aangepast, maar woonwijk gaat er echt niet komen

Burgemees­ter waarschuwt lastige jeugd én ouders in persoonlij­ke brief

SINT-OEDENRODE - ‘Ik maak me zorgen over jouw aanwezigheid in deze groep'. Op deze persoonlijke toon werden overlast gevende jongeren uit Sint-Oedenrode onlangs aangeschreven door burgemeester Kees van Rooij van Meierijstad. ,,Het is echt bedoeld om ervoor te zorgen dat zij niet verder afglijden en het criminele pad opgaan.”

3 november