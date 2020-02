Plaquette bommenwerper weer bij Piet van der Leebrug

Diamanten paar geniet van alle kleine dingen in het leven

SCHIJNDEL - Ja. Dat kleine maar betekenisvolle woordje rolde precies zestig jaar geleden over de lippen van Gijs Mutsaars en Toos van den Brand. Ze beloofden elkaar eeuwige trouw, in goede en kwade dagen, in rijkdom en in armoede, in ziekte en in gezondheid, tot de dood. Een belofte waar ze zich zes decennia later nog steeds aan houden.