Plastic en peuken rapen helpt Maayke tegen depressies: ‘Als ik de deur uit loop, kan ik al beginnen’

Gefrustreerd, verdrietig en wanhopig. Zo voelde Maayke Boon van Ostade (62) zich jarenlang. Een wereld die naar de klote gaat door oorlogen, milieuvervuiling en onrechtvaardigheid maakte de Schijndelse depressief. ,,Ik had ook echt het gevoel dat ik er niets aan kon doen, het gebeurde ‘gewoon'.”



Totdat zij drie jaar terug een coachtraining Buitengewoon Zijn volgde. ,,Het ging om wie je zou zijn zonder sombere buien. Zonder al die twijfels. Zonder die verlammende gedachten van ‘Dat kan ik tóch niet', of ‘Daar heb ik het veel te druk voor'. Wie zou ik zijn als ik die gedachtes niet zou geloven? Ik ging de straat op om zwerfafval op te ruimen. Ik had me er al jaren aan gestoord. En dacht altijd ‘Dat heb ik er niet neergegooid en moet de gemeente maar opruimen.’ Maar nu besloot ik het zelf te gaan doen. En dat gaf me een enorm goed gevoel.”