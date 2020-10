Platen asbest gedumpt in Helvoirt en Cromvoirt

Inwoners van Esch zijn bezorgd: ‘Zijn we bereikbaar voor brandweer?’

11:09 ESCH - Het is er nog altijd fijn wonen. In woonwijkjes als Beemd en Den Bogerd in Esch. Toch zijn bewoners enigszins ongerust. Bezorgdheid die zich richt op de bereikbaarheid voor hulpdiensten. Want de straatjes zijn smal en lukraak geparkeerde auto's vormen zo obstakels voor pakweg de brandweer.