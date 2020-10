Platen asbest gedumpt in Margriet in Helvoirt

Virus maakt schaatsba­nen in Schijndel, Veghel én Rooi nog onzeker

26 september SCHIJNDEL/VEGHEL/SINT-OEDENRODE - Kunnen schaatsliefhebbers komende winter weer terecht op het Winterpark in Schijndel? Dat blijft nog de vraag. In de gemeente Meierijstad staat ook Veghel on Ice op losse schroeven en is het nog lang niet zeker of Sint-Oedenrode voor het eerst een ijsbaan op de Markt krijgt.