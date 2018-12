Plek ‘Blauwe Kei’ in Veghel is in beeld voor raadzaal Meierijstad

Het oude theater is al grotendeels gesloopt en ligt naast het gemeentehuis van Meierijstad aan het Stadhuisplein in Veghel. Dit staat in een brief van het college van B en W aan de gemeenteraad. Het college verspreidde vrijdag tevens een persbericht waarin onderzoek wordt aangekondigd naar het afstoten van gemeentelijk vastgoed in Sint-Oedenrode. Het college bekijkt of een andere invulling mogelijk is voor het oude gemeentehuis van Sint-Oedenrode, dat grotendeels leeg staat. Hier is sinds de start van Meierijstad in 2017 het bestuurscentrum gevestigd, bestaande uit onder meer de raadzaal en kantoorruimtes voor de negen fracties. Die fractiekamers worden nauwelijks gebruikt.