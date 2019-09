‘Plekken van plezier’ vooral in Den Dungen te kijk tijdens Open Monumentendag

De heemkundevereniging Op die Dunghen heeft voor Open Monumentendag een fietstocht samengesteld in Den Dungen en Maaskantje langs een reeks van ‘plekken van plezier.’ Op een aantal plaatsen staan informatiepanelen met teksten en oude foto’s over (voormalige) cafés, herbergen of bierhuizen. Den Dungen en Maaskantje hadden in het verleden meer dan dertig van die plaatsen. De start is zondag om 10.00 uur bij Boer Goossens, waar routebeschrijvingen klaar liggen voor de fietsers.