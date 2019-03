Plevierstraat Den Bosch in beeld voor nieuw hoofdkantoor brandweer Brabant-Noord

Dronken vrouw (60) aangehou­den in Schijndel in kapotte auto: ‘Maar waar komt die schade vandaan?’

13 maart SCHIJNDEL - Een behoorlijk dronken 60-jarige vrouw uit Schijndel is woensdag aangehouden toen ze met haar beschadigde auto over de Europalaan in Schijndel reed. De politie zag haar rijden met lekke band, zonder buitenspiegel en schade aan de linkerkant van de auto en liet haar blazen. Daar kwam uit dat ze negen keer meer alcohol in haar bloed had, dan is toegestaan.