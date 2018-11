Ploeteren voor prachtige visstek Essche Heike

,,We zijn nu een week of drie samen bezig”, legt Boudewijn uit. ,,Je kan hier met goed fatsoen niet meer vissen. De bomen aan de oever zakten langzaamaan de plomp in. Veel wildgroei van houtopstand en riet. Er is met je hengel geen doorkomen aan.”

Inmiddels is bijna de helft van de oevers al schoon gemaakt door beide Boxtelaren. Helemaal vrijwillig doen ze dat. Het kost Boxtel en de hengelsportvereniging geen cent. ,,Van al het hout en riet wat van de oever komt, maken we mooie vlechtheggen langs de vijver. Dat is prima leefgebied voor allerlei vogels en kleine dieren. Dus heeft de natuur er ook nog wat aan. En wij kunnen volgend jaar hier mooi rustig vissen. Dit is een prima tijd om het werk te doen. Want de waterstand is een meter lager dan normaal. We kunnen overal goed bij. En thuis is moeder de vrouw blij dat we wat vaker van huis zijn”, grapt Boudewijn.