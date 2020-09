Plots flink aantal beuken omgezaagd in Schijndel: buurt is erg boos

Hij heeft spijt als haren op zijn hoofd. ,,Had ik het maar nooit gevraagd of de gemeente de ongeveer 35 jaar oude beuken bij mij in de straat wat kon snoeien. Op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje. Ze pasten niet in het bomenbeleidsplan van gemeente Meierijstad. ‘Dus hebben we ze maar gekapt’, was hun mededeling. Ik ben nog nooit zo boos geweest. Echt, jongen. Heel boos.”

Veel broedende vogels elk jaar

Want volgens Willie van den Bergh en de buurtbewoners van de Achterste Hermalen pasten de bomen prima. ,,In ieder geval in de groene omgeving, waar Meierijstad altijd zo prat op gaat. Elk jaar barstte het van de broedende vogeltjes in deze bomen. Ik heb die bomen een jaar of 35 geleden zelf aangeplant. En er ook al die jaren voor gezorgd. Ondanks het feit dat ze door de ruilverkaveling een aantal jaren geleden niet meer van mij maar van de gemeente werden”, zo verhaalt Van den Bergh kort de bomenhistorie van een stuk of dertig volwassen beuken.

Elk jaar gesnoeid

,,Ik heb die bomen elk jaar gesnoeid. Een beetje cilindervormig. Hier voor mijn deur, maar ook die in het laantje naast het maïsveld tegenover mijn huis. Veel mensen maken hier graag een ommetje met de hond of wandelen zelf. Nu is het plots een kale vlakte. Kunnen ze zonder kapvergunning zomaar weggehaald worden? En er komt niks voor terug? Daar snap ik geen snars van.”

Er kwam tot nu toe geen reactie vanuit Meierijstad op de kritiek vanuit de Achterste Hermalen in Schijndel.