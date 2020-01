Pogingen snackbar New Kids te redden mislukt; ’t Pleintje gaat donderdag tegen de vlakte

Al 200 gezonde bomen terug voor 300 gekapte zieke essen in Sint-Michiels­ges­tel

28 januari SINT-MICHIELSGESTEL - Sint-Michielsgestel houdt er de vaart in. Er zijn de laatste tijd 300 zieke essen gekapt die lijden aan de essentaksterfte. Inmiddels zijn er talrijke nieuwe soorten bomen teruggeplant. De 200ste ging dinsdagmiddag al de grond in in Den Dungen.