Politie arresteert uitzendbaas die Roemeense arbeidsmigrant in elkaar mept op video

Op de beelden, die begin deze maand het nieuws haalden, is te zien hoe een Roemeense arbeidsmigrant een minuut lang geschopt en geslagen wordt door de manager van Reyhan Uitzendbureau. Het slachtoffer zit op een stoel terwijl de uitzendbaas op hem inslaat en lijkt te roepen ‘You make joke of me?’. Als de Roemeense man ineen duikt om de klappen te ontwijken, wordt hij tegen zijn hoofd geschopt. De vechtersbaas is de zoon van Askin Reyhan, eigenaar van het gelijknamige uitzendbureau dat naar eigen zeggen tweeduizend man aan het werk heeft, voornamelijk in de vleessector.

De video zorgde voor de nodige commotie, omdat de vleessector al langer onder een vergrootglas ligt vanwege misstanden. Naar aanleiding van het filmpje zegde vleesverwerker Vion de samenwerking met het uitzendbureau op en deed vakbond FNV aangifte. De autoriteiten lieten weten bovenop de zaak te zitten, met de huidige aanhouding als resultaat.

Slachtoffer wilde niet werken

De mishandeling vond plaats in een chalet van het uitzendbureau op resort De Molenheide in Schijndel. De aanleiding van de mishandeling is niet helemaal duidelijk. Volgens het uitzendbureau had het Roemeense slachtoffer de avond ervoor een vrouw lastig gevallen. Zelf liet het slachtoffer later weten dat hij die ochtend niet wilde werken en daarom klappen had gekregen.

Dreiging van ontslag

Uit eerder onderzoek van deze krant bleek al dat er sprake is van misstanden in slachterijen. Roemeense arbeidsmigranten vertelden over de constante dreiging van ontslag, de soms erbarmelijke woonomstandigheden, collega’s die elkaar verlinken en dreigementen vanuit het uitzendbureau. Uit angst durven de arbeidsmigranten hierover nauwelijks hun mond open te trekken en hebben autoriteiten de grootste moeite om tegen de misstanden op te treden.

In de publicatie van deze krant, enkele maanden geleden, werd Reyhan al met naam en toenaam genoemd. Werknemers van het Gelderse uitzendbureau repten over fysieke bedreigingen. In april 2018 kwam daarover ook een klacht binnen bij de arbeidsinspectie: twee Roemenen in het Duitse Goch kregen na onenigheid met het uitzendbureau bezoek van vier potige mannen. Het duo werd mishandeld en het uit huis gegooid. De plaatselijke politie bevestigde dat hiervan aangifte is gedaan.