Politie doet inval in pand aan Hoofdstraat in Schijndel: op zoek naar man met klauwhamer

Slachterij Vion Food in Boxtel sluit deuren in de ochtend vanwege hitte

13:48 BOXTEL - Dierenwelzijnsorganisatie Animal Rights beweert dat de varkens die bij Vion Food arriveren door de hitte ‘al schuimbekkend naar adem happen’. Om dat dierenleed te voorkomen, sloot de Boxtelse slachterij haar deuren donderdag om 11.00 uur in de ochtend. Communicatiemedewerker Nancy Aschman: ,,Ik ben geen dierenarts, ik kan daar moeilijk iets over zeggen. We doen er in ieder geval alles aan om het vee zo goed mogelijk op te vangen.”