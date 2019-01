Politie: eerst onderzoek, dan nadere informatie vechtpartij Boxtel

Een menigte jongeren keerde zich in de nacht van zaterdag op zondag tegen de politie op de Markt in Boxtel. Volgens de politie ging het om zo’n honderd mensen. Later bleek dat de jongeren via social media hadden afgesproken voor de massale vechtpartij. De politie bevestigt de geruchten dat er mensen rondliepen met bitjes (mondbeschermers) en sjaals op hun hoofd. ,,Hebben wij ook gehoord ja. Doen we onderzoek naar. Wij houden ons bij de feiten.’’



Ook burgemeester Fons Naterop doet er momenteel het zwijgen toe, laat zijn woordvoerster Anja Kooistra weten. ,,De burgemeester heeft in zijn verklaring zondag al laten weten dat de politie nu alle ruimte moet hebben voor het onderzoek. En daar laat hij het voorlopig bij.” Naterop liet zondag via een verklaring van de politie weten de gang van zaken onaanvaardbaar te vinden en voegde daaraan toe: ,,Op basis van de uitkomsten van het onderzoek ga ik vervolgens samen met politie en horeca-ondernemers bekijken welke maatregelen we kunnen treffen om dit in de toekomst te voorkomen. Zodat je ook in Boxtel veilig kunt uitgaan.” Die uitkomsten wacht Naterop af alvorens hij nog iets zegt.