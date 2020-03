Politie houdt ‘man met vuurwapen’ aan op resort in Schijndel

Agenten liepen rond met kogelwerende vesten. Alle in- en uitgangen rondom het resort stonden dicht met politiewagens. Ook op de Structuurweg verderop was politie.

De man is aangehouden en voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie is op zoek naar het wapen op de locatie.

Rond 18.00 uur was het rustig bij het park. Een van bewoners zei dat het ‘maar een kleinigheidje’ was.

Vrouw neergestoken

De politie meldt deze maandag dat er een melding binnenkwam dat er ‘op of in de omgeving van het park een man gezien is die mogelijk een vuurwapen bij zich had’. ,,We zijn dat nu aan het uitzoeken. Het moet dus nog duidelijk worden of er daadwerkelijk sprake is van een vuurwapen.”