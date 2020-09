Politie ontdekt hennepkwekerij in aanbouw in Schijndel, vier mannen opgepakt

Hoe spaarzaam springt Gestel om met het groene buitenge­bied?

31 augustus SINT-MICHIELSGESTEL - Strooit Sint-Michielsgestel kwistig in het rond als het gaat om ‘bouwtitels’ voor boerderijsplitisingen en Ruimte voor Ruimte-kavels in het buitengebied? Of valt het allemaal wel mee? Een terugblik en een blik vooruit. Want de vraag is of Gestel spaarzaam blijft op het groene, fraaie buitengebied?