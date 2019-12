Politie verbiedt contact tussen Rian van Rijbroek uit Veghel en digi-rechercheur

Van Rijbroek heeft al meer dan een jaar een relatie met de Twentse multimiljonair Gerard Sanderink, eigenaar van ict-bedrijf Centric en bouwbedrijf Strukton. Bij Sanderinks bedrijven werken zo’n 16.000 mensen. Sinds Van Rijbroek in zijn leven kwam vecht Sanderink aan de lopende band rechtszaken uit met voormalige topmensen die hij heeft ontslagen. Hij heeft tot nu toe alle zaken verloren. Van Rijbroek kreeg niet alleen een belangrijke rol in Sanderinks bedrijven: ze is ook penningmeester van de stichting die na Sanderinks dood zijn erfenis, geschat op zo’n 680 miljoen, gaat beheren. Dat geld zou ten goede moeten komen aan ontwikkeling van technologie in Twente, zo bepaalde hij enkele jaren geleden.

Cybercharlatan

Wat voor soort relatie Van Rijbroek heeft met de rechercheur is onduidelijk: beiden willen daarover geen mededelingen doen. Maar ze kennen elkaar al jaren en volgens Van Rijbroek geeft hij haar advies en werken ze samen om criminelen te ontmaskeren. De Veghelse werd zelf begin 2018 ontmaskerd als ‘cybercharlatan’ na een veelbesproken uitzending van Nieuwsuur. Ze werd daar als digitaal expert binnen gehaald vanwege een golf van DDoS-aanvallen op Nederlandse banken en de Belastingdienst. Van Rijbroek beweerde dat deze werden veroorzaakt door Rusland, Iran en Noord Korea. Maar cyberexperts maakten al tijdens de uitzending gehakt van haar verhaal: ze bleek totaal geen verstand van zaken te hebben. Een boek dat Van Rijbroek had geschreven over cybersecurity moest vervolgens uit de handel worden genomen wegens plagiaat. Ondanks deze bedenkelijke reputatie gelooft ict-miljonair Sanderink heilig in haar cybercapaciteiten.

Verborgen informatie

Volledig scherm Rian van Rijbroek screenshot youtube video © Onbekende fotograaf De bewuste rechercheur, die de rang van inspecteur heeft, werkt bij de digitale recherche bij de politie-eenheid Oost Brabant. Digitaal rechercheurs zijn gespecialiseerd in het onderzoeken van onder meer computers, mobiele telefoons en digitale fotocamera’s. Op de website politie.nl staat de toelichting: “Een digitaal rechercheur weet hoe hij ‘verborgen’ informatie boven water krijgt. Zelfs als bijvoorbeeld de harde schijf van een computer bewust is gewist.”



De rechercheur wil zelf niet reageren op de zaak. Gevraagd naar zijn relatie met Van Rijbroek antwoordt hij: “Ik heb uw mail ontvangen en zoals u wellicht weet praat ik niet over contacten die ik via mijn werk heb opgedaan met derden. Om die redenen kan ik u helaas niet verder helpen.”

Geen contact

Maar dat de politie de relatie tussen de cybercharlatan en hun digi-inspecteur ongewenst vindt blijkt wel uit de antwoorden van woordvoerder Marleen Draisma van de politie-eenheid Oost-Brabant op vragen van deze krant en Follow The Money: “De leiding van de eenheid Oost-Brabant is op de hoogte van contacten tussen de betreffende medewerker en mevrouw Van Rijbroek. In overleg met betreffende medewerker is afgesproken dat er geen contact meer zou zijn tussen beiden. Wij onderzoeken of en op welke wijze nog contact is geweest tussen beiden en zullen op basis van die informatie bekijken of er vervolgstappen noodzakelijk zijn.” Verdere vragen wilde de woordvoerder op dit moment niet beantwoorden, in afwachting van het onderzoek.

Gerard Sanderink reageert namens Rian van Rijbroek

'Ries'

Uit mails, apps en geluidsopnames in bezit van deze krant en Follow The Money blijkt dat de twee al jarenlang contact hebben. Van Rijbroek noemt hem vertrouwelijk ‘Ries’ en appt en mailt hem regelmatig. Ze schermt ook naar anderen met haar goede band met deze rechercheur. Al in 2015 beweert ze dat ze via hem een grote opdracht kan binnenslepen voor het bouwbedrijf waar ze dan werkt. Ze appt de directeur: “Mocht je interesse hebben dan kan ik via contacten dienst nationale recherche/FIOD ECD jouw bedrijf adviseren om de werkzaamheden over te nemen.” Twee weken later appt ze: “Ries heeft toegezegd dat we mee mogen rekenen met werken recherche etc.”

Onduidelijk is of de rechercheur überhaupt wist dat Van Rijbroek zijn naam in dit verband gebruikte. De bouwopdracht is er in elk geval nooit gekomen: Van Rijbroek beloofde wel vaker lucratieve opdrachten voor het betreffende bedrijf, maar kwam uiteindelijk altijd weer met smoesjes waarom het niet doorging.

Kinderporno

Van Rijbroek gaat nog een stap verder: ze beweert dat ze samenwerkt met politieman ‘Ries’ om criminelen te ontmaskeren. Rond 2015 bemoeit ze zich ook met het faillissement van een horecabedrijf in Heeswijk-Dinther. Daar verspreidt ze over één van de betrokkenen de roddel dat hij iets te maken zou hebben met pedofilie. Ze appt hierover: “Die P. heeft wel een heel bijzondere hobby, naaktfotografie tot kinderporno toe.” Vervolgens zegt ze dat ze aan ‘Ries’ bestanden heeft doorgestuurd en de volgende dag voegt ze daar een bericht aan toe dat de politieman P. “in de gaten gaat houden”.

Sm-kelder

Daarna gaat Van Rijbroek nog even door met wilde beschuldigingen: ze appt dat ‘Ries’ haar heeft verteld dat P. ook nog eens contacten onderhoudt met iemand die een sm-kelder heeft. En om haar beweringen kracht bij te zetten stuurt ze nog een app door die volgens haar afkomstig is van ‘Ries’: “Rian, ik reageer op de foto’s waar ik verbaasd over was. Ben voorzichtig, kijk uit. De situatie is heel gevaarlijk geworden, we hebben hier te maken met pedofilie. Laat het ons regelen. We trekken de toestemming in. Morgen halen we de laptop op.” Of die app inderdaad van de politieman afkomstig is, is opnieuw onduidelijk.

Veiligheid

Maar de tekst vertoont opmerkelijke overeenkomsten met een mail van veel latere datum, die wel degelijk van de rechercheur afkomstig is: hij is verstuurd vanaf zijn mailaccount bij de politie. In december 2017 vraagt Van Rijbroek aan ‘Ries’ of het eigenlijk wel veilig voor haar is om in de publiciteit te komen rondom de promotie van haar boek ‘De Wereld van Cybersecurity en Cybercrime’. De rechercheur antwoordt:

“Ik zou dat eens goed overwegen. Maar dan in persoonlijke zin. Gezien onze persoonlijke ervaringen MOETEN wij erg voorzichtig zijn. Een boek schrijven is 1 ding, maar de media opzoeken is vers 2. Jou is toch alleen verzocht om mee te werken aan een boek. Media aandacht is echt iets wat goed moet overwegen. In jouw geval zou ik erg voorzichtig zijn. Maar dat is mijn mening. Maar nou ben ik altijd wel voorzichtig met jou.”

Publiciteit

Van Rijbroek slaat zijn waarschuwingen in de wind. Op 17 januari 2018 heeft ze een interview met BNR Nieuwsradio, op 24 januari citeert de Telegraaf haar als cyberveiligheidsexpert en op 29 januari verschijnt ze als klap op de vuurpijl op nationale televisie, in Nieuwsuur. Daar mag ze commentaar geven op de DDoS-aanvallen op banken en Belastingdienst die op dat moment gaande zijn. Een dag daarna doet ze dat nog eens dunnetjes over bij Thijs van de Brink op radio 1.

‘Ze kan hacken’

Als vervolgens een storm van kritiek opsteekt, omdat ze volgens experts onzin uitkraamt in de media, geeft ze ter verdediging nog eens een groot interview aan de Telegraaf. En ook daarin lijkt ‘Ries’ weer op te duiken. De verslaggevers schrijven: “Rian onderbreekt het gesprek aan de keukentafel meermalen om te bellen met haar contacten die stuk voor stuk bevestigen dat zij een zeer bedreven hacker is. ‘Dit is een politieman van de digitale recherche, daar heb ik een drugszaak mee gedraaid. Mijn betrokkenheid bij dat onderzoek heeft geleid tot zes pogingen om mij om het leven te brengen. Vijf daarvan ontdekte ik vooraf. Door te hacken’, zegt Rian met een strak gezicht. De man aan de telefoon bevestigt dat hij bij de politie werkt en dat hij inderdaad heeft samengewerkt met Rian. ‘Ze is een techneut. Als u wilt weten of zij kan hacken: dat kan ze.”’

Eer en genoegen

Volledig scherm Gerard Sanderink bij de rechtbank in Almelo. © Arie Kievit ‘Ries’ blijft Van Rijbroek ook daarna steunen, ondanks haar afgang in de nationale media. Als ze een jaar later haar tweede boek ‘Unhacked’ uitbrengt is hij aanwezig bij de presentatie in het Amstel Hotel. Hij is te horen op een geluidsopname van deze bijeenkomst, in bezit van Follow The Money. Als er uit de zaal een vraag komt over de rol van de FBI in de cyberveiligheid van Nederland zegt Van Rijbroek: “Daar kan ik een passend antwoord op geven want ik heb de eer en het genoegen dat hier aanwezig is…” en dan noemt ze de voor- en achternaam van ‘Ries’. Die bedankt haar vriendelijk en geeft vervolgens een wat vaag antwoord, over de overheid die goed bezig is maar nog veel meer gaat doen. Aan het slot zegt hij dat Nederland “een slag kan slaan door dit soort dingen, die Rian hier presenteert.”

Beledigingen

Van Rijbroek blijkt overigens zeer benauwd dat haar relatie met ‘Ries’ publiek wordt. Op 7 oktober van dit jaar, twee dagen nadat Tubantia een groot artikel heeft gepubliceerd over Gerard Sanderink, wordt er vanaf zijn mailadres een boos bericht gestuurd naar de hoofdredactie van deze krant. Daarin maakt Sanderink bezwaar tegen de publicatie en neemt hij ook alvast een voorschot op het volgende verhaal dat de redactie in voorbereiding heeft: “Ik wil niet dat er een artikel komt vol onjuistheden en onterechte beledigingen over Rian van Rijbroek omdat u hiermee haar veiligheid in het geding brengt betreffende haar verleden. Ik ben benaderd door een politieman die jullie benaderd hebben. Ook hij maakt zich ernstig zorgen over zijn veiligheid indien zijn naam gepubliceerd gaat worden. Gezien het feit dat u de veiligheid van twee personen in gevaar gaat brengen stel ik u hierbij op voorhand aansprakelijk voor alle schade en vervolgschade die u hiermee veroorzaakt.”

Dreigende taal

Op dat moment heeft de redactie van Tubantia ‘Ries’ nog helemaal niet in beeld, laat staan benaderd; het is onduidelijk hoe Sanderink hierbij komt. Maar zijn dreigende taal maakt nieuwsgierig. Op de vraag waarom de veiligheid van Van Rijbroek en ‘Ries’ in het geding zou komen geeft Sanderink geen antwoord. Dezelfde vraag is ook voorgelegd aan de politie-eenheid Oost Brabant. Het antwoord van woordvoerder Marleen Draisma: “Ik heb geen beeld waarom u deze vraag stelt en kan dus ook niet inschatten of de veiligheid van deze persoon in het gedrang komt met een publicatie.”

De redactie heeft Rian van Rijbroek gevraagd om een reactie op de inhoud van dit artikel. Het antwoord kwam niet van haarzelf, maar van Gerard Sanderink. Namens haar geeft hij het volgende antwoord:

“Hierbij mijn reactie op uw artikel voor morgen. Ik wil dat u schrijft: “Uw bronnen die al deze onzin vertellen zijn betrokken bij criminele zaken. Misschien bent u daar zelf daar ook bij betrokken? Wij hebben goede contacten bij de FIOD en de politie en zetten alle informatie van u met het juiste verhaal door naar de FIOD en de politie. Tevens hebben wij uw artikelen aangemeld als strafrechtelijk delict. Nogmaals wij distantieren ons van de inhoud van al uw artikelen aangezien wij het in het geheel niet eens zijn met de inhoud van uw artikelen. Verder hebben we nog de volgende opmerking: Wij stellen jullie u nu voor alsdan aansprakelijk voor alle negatieve gevolgen en schade die uw artikelen in de ruimste zin voor ons te weeg brengen. Wij behouden ons dienaangaande alle rechten voor.”