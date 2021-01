Politie zoekt met heli naar drie vluchtende mannen in Helvoirt

Inpat Center krijgt voor laatste keer steun van gemeente

12 januari MEIERIJSTAD - Voor de derde en laatste keer krijgt het Inpat Center in Veghel 7500 euro subsidie van de gemeente Meierijstad. Daarna moet de organisatie, die is opgericht om werknemers van bedrijven in de gemeente te stimuleren om naar Meierijstad te verhuizen, zelf de broek ophouden.