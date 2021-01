Politie zoekt met heli naar drie vluchtende mannen na achtervolging in Helvoirt

Miljoenen van overheden en grote bedrijven als Unilever en McDonalds voor Veghels voedselver­spil­lings­cen­trum

14 januari VEGHEL - De komende drie jaar wordt in totaal bijna 4,5 miljoen euro gestoken in het Circulair Food Centrum in Veghel, een kennis- en innovatiecentrum rond voedselverspilling. Het is de bedoeling dat Meierijstad daarmee hét Europese centrum tegen verspilling wordt. Én dat Nederland 1 miljard kilo minder voedsel verspilt. Een begin is gemaakt.