Politiehondenvereniging Gemonde wil boetes voor geluidsoverlast van tafel: ‘Misschien waren het wel imitatiegeluiden’

Politiehondenvereniging Steeds Vooruit leidt personen op tot politiehondengeleider en richt honden af voor politiedienst. Het trainingsveld ligt aan de Gemondsedijk in Gemonde. Omwonenden klaagden een aantal jaar geleden over geluidsoverlast van blaffende hoonden, vooral in de avonduren. In 2018 legde de gemeente Sint-Michielsgestel de vereniging daarom een dwangsombesluit op: 1000 euro voor iedere keer dat geluidsnormen worden overschreden.

In de zomer van 2020 werden er eindelijk metingen gedaan. Tien dagen lang om precies te zijn. Op twee trainingsavonden sloeg de meter te hoog uit. Dat kostte de club twee keer duizend euro. Tegen de invordering van deze bedragen stapte Steeds Vooruit woensdag naar de Raad van State. ,,We gaan hieraan ten onder”, zei bestuurslid Jan Toelen.

Geen trainingen ’s avonds

Als de dwangsommen overeind blijven, kan er ’s avonds niet meer getraind worden. Dat zou de ondergang zijn van Steeds Vooruit. De gemeente denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. ,,Er zijn geen overtredingen meer geconstateerd na de invordering van de dwangsommen. Het kan dus wel’’, zei een woordvoerster van de milieudienst.

Quote Waren het onze honden wel? Of waren het misschien imitatie­hon­den­ge­lui­den? Jan Toelen, Politiehondenvereniging Steeds Vooruit

Toen trok Toelen de resultaten van de metingen in twijfel. ,,Waren het onze honden wel?’’, vroeg hij zich hardop af. ,,Of waren het misschien imitatiehondengeluiden?” De relatie met de klagers is volgens hem zo slecht, dat hij een dusdanige actie niet uitsluit. Met de gemeente loopt het ook niet best. Die kiest volgens Toelen partij voor de klagers en ook de milieudienst is volgens hem partijdig.

Wel of niet onder geluidnormen

Ook stelt Toelen dat Steeds Vooruit niet onder de regeling valt waar de geluidsnormen in staan, omdat het een hobbyvereniging is en geen bedrijf. Volgens de woordvoerder van de gemeente valt Steeds Vooruit wél onder de regeling, omdat de dieren een aantal uur in een hok zitten. Bovendien worden de honden ook verkocht aan beveiligingsbedrijven. Dat ontkent Steeds Vooruit dan weer.

Overigens kwam de vereniging in juni vorig jaar negatief in het nieuws toen een van de verenigingsleden werd opgepakt voor dierenmishandeling. Beelden daarvan werden getoond in het tv-programma Zembla. Dit lid zou zijn geschorst.

De uitspraak van de Raad van State volgt over enkele weken.



