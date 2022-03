Politiek debat verkiezingen in Durpsherd

‘Laat mantelzor­ger straks dichtbij cliënt Carré wonen op Kentalis­ter­rein’

SINT-MICHIELSGESTEL - Door de lange politieke discussie over de verkoop van het hoofdgebouw en oost- en westflank van het Kentalisterrein in Sint-Michielsgestel raakte een bijzonder idee van de politieke partij DorpsGoed wat ondergesneeuwd. Deze partij pleit ervoor om in de 20 tot 25 nieuw te bouwen woningen direct achter het hoofdgebouw mantelzorgers te laten wonen van cliënten van Kentalis die nu in Carré wonen.

2 maart