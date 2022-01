Politiek Meierijstad is vele filemeldingen beu

De rijksweg A50 en provinciale weg N279 bij Veghel gelden al jaren als knelpunten. ,,Maar de verkeersdruk is nu echt niet meer houdbaar”, aldus Van Berkel tijdens de commissievergadering van donderdagavond in Sint-Oedenrode over verkeersplannen voor de komende jaren. De uitspraak van de Raad van State van eind vorig jaar over de N279 heeft de aanpak van files in en rond Veghel ernstig vertraagd.