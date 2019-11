Politiek Meierijstad moet met billen bloot

video Geen directe celstraf maar boete voor dierenacti­vis­ten na stalbezet­ting Boxtel: ‘Had weinig met dierenwel­zijn te maken’

6 november DEN BOSCH - De 67 dierenactivisten die in mei een varkensstal in Boxtel bezetten, moeten allemaal een boete van 300 euro betalen. Daarnaast krijgen ze een voorwaardelijke celstraf van twee weken. Dat heeft de politierechter in Den Bosch woensdagavond besloten. Het Openbaar Ministerie (OM) had een week onvoorwaardelijke celstraf geëist, maar dat vindt de rechter disproportioneel.